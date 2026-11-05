رییس پلیس راه خوزستان تاکید کرد: جاده‌های استان به واسطه بارش باران لغزنده است ضروری است رانندگان نکات ایمنی را جدی بگیرند و رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس پلیس راه خوزستان تاکید کرد: جاده‌های استان به واسطه بارش باران لغزنده هستند به همین منظور رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان در تردد ضروری است.

سرهنگ سعید حسنوند بیان کرد: با توجه به لغزندگی جاده‌های استان از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی با پلیس همکاری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی با توصیه به رانندگان افزود: داشتن سرعت مطمئنه و بررسی ترمز و برف پاک کن‌های خودرو از نکاتی است که باید قبل از رانندگی در هنگام بارش باران مدنظر داشت.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست کرد از صحبت کردن با تلفن همراه و یا مسافران به ویژه در هنگام رانندگی در باران خودداری کنند.

وی با اشاره به آماده باش نیرو‌های پلیس راه خوزستان در جاده‌های استان ادامه داد: شب گذشته ۲ موتورسیکلت در جاده دزفول با یک دیگر برخورد کردند که منجر به مرگ یکی از سرنشینان شد.

اداره کل هواشناسی خوزستان درباره فعالیت سامانه بارشی از امروز تا دوشنبه هفته آینده در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.