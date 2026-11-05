اسامی تیم‌های برگزیده دو بخش امنیت و سخت‌افزار لیگ اینترنت اشیا در سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶ اعلام شد و در هر بخش، سه تیم موفق به کسب عنوان برگزیده این رقابت‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، تیم‌های برگزیده دو بخش امنیت و سخت‌افزار لیگ اینترنت اشیا در سومین دوره این رویداد معرفی شدند. بر اساس نتایج اعلام‌شده، در بخش امنیت لیگ اینترنت اشیا، تیم‌های Noobs، چکاد و Time Owner به‌عنوان تیم‌های برگزیده انتخاب شدند.

همچنین در بخش سخت‌افزار، تیم‌های Ring، چکاد و راهکارصنعت موفق شدند عنوان برگزیده این دوره از رقابت‌ها را کسب کنند.

سومین دوره المپیک فناوری ۲۰۲۶ از ۱۱ تا ۱۴ آبان‌ماه در پارک فناوری پردیس برگزار شد. این رویداد با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر و ارزیابی توانمندی‌های فنی شرکت‌کنندگان، در شش حوزه هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، پهپاد و نبرد ربات‌ها میزبان تیم‌های داخلی و بین‌المللی بود.