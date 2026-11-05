به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست وبیناری آمادگی ستاد‌های مدیریت بحران سراسر کشور برای بارش‌های پاییزی که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد گفت: در استان کرمانشاه از همان ابتدای اعلام هشدار وقوع پدیده ال‌نینو نشست‌های مداوم و منظمی در قالب ستاد مدیریت بحران و یک کارگروه ویژه برگزار شده است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت رسانه‌ها هشدار‌ها و آگاهی‌های لازم برای عموم مردم جهت حفظ آمادگی و رعایت احتیاط‌های ضروری در ایام وقوع بارش ارائه شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: تاکنون ۶۱ کیلومتر عملیات لایروبی کانال‌ها و مسیر‌های جریان آب فصلی و دائمی در سطح استان انجام و آمادگی انجام عملیات میدانی درصورت وقوع حادثه ایجاد شده است.

وی گفت: شهرداران شهر‌های مختلف استان در این مدت نسبت به شناسایی و ایمن سازی نقاط آسیب پذیر و پرخطر در سطح شهر‌ها اقدام کرده‌اند.

نجفی خاطرنشان کرد: حجم گسترده‌ای از این عملیات شناسایی و ایمن‌سازی در سطح کلانشهر کرمانشاه صورت گرفته است.

وی افزود: طی این مدت در هر کدام از دستگاه‌های خدمات رسان متناسب با وظایف محوله، آمادگی‌های لازم برای اقدام به موقع در صورت وقوع سیلاب کسب کرده اند.