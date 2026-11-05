به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال مناطق کشور به میزبانی استان مرکزی و شهر ساوه در حال برگزاریست.

تیم روژیار سنندج نماینده استان در این دوره از مسابقات در اولین دیدار خود به مصاف استار پیروزی ساوه رفت.

تیم روژیار در پایان با نتیجه قاطع ۷ بر ۲ تیم میزبان را در هم کوبید.

نماینده استان دومین دیدار خود را با ستاره سبلان مشگین شهر برگزار می‌کند.