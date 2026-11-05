کارشناس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی از ورود سامانه بارشی به استان از امروز خبر داد.

ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از امروز

ورود سامانه بارشی به آذربایجان شرقی از امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فاطمه غفاری اظهار کرد:بررسی آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که امروز به احتمال زیاد در نواحی شمالی آذربایجان شرقی شاهد بارش باران خواهیم بود.

وی افزود: از بعدازظهر فردا با افزایش ابر‌ها و وزش شدید باد در سطح کل استان بارش باران و افت شدید دما در تمامی نقاط پیش بینی می‌شود که این بارش‌ها تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. البته ممکن است در برخی نقاط میزان بارش‌ها کم و در نقاط دیگر بیشتر باشد.

وی ادامه داد: آخر وقت روز یکشنبه و صبح روز دوشنبه بر اساس برآورد‌ها به خاطر کاهش شدید دما احتمال بارش برف در نقاطی از استان وجود دارد.