مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گیلان از شناسایی ۳۹۴ دانش آموز نخبه زیر پوشش این نهاد در استان خبر داد و گفت: دانش آموزان هزینه تحصیلی، خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید مجتبی جلالی‌پور گفت: تاکنون ۳۹۴ دانش آموز نخبه عضو خانوار‌های مددجوی این نهاد در گیلان شناسایی شدند تا با دریافت خدمات آموزشی، فرهنگی و تربیتی ویژه، زمینه رشد و شکوفایی استعداد‌های هرچه بیشتر آن‌ها فرآهم شود.

وی با اشاره به آمار دانش‌آموزان مددجوی این نهاد، افزود: در حال حاضر ۱۸ هزار و ۱۳۹ دانش‌آموز در گیلان از خدمات حمایتی کمیته امداد امام (ره) استان بهره‌مند هستند که ۹ هزار و ۴۶۰ نفر دختر و ۸ هزار و ۶۷۹ نفر پسر هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام (ره) گیلان با بیان اینکه این دانش‌آموزان علاوه بر کمک هزینه تحصیلی، خدمات متنوع آموزشی، فرهنگی و تربیتی دریافت می‌کنند، گفت: امسال حدود ۱۶۰ دانش‌آموز حمایت شده به اردو‌های فرهنگی و تربیتی درون‌استانی اعزام شدند و حدود ۱۷۵ نفر هم در اردو‌های زیارتی، آموزشی و تربیتی برون‌استانی شرکت کردند.