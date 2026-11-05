شهرستان محلات استان مرکزی رتبه هفدهم دنیا در تولید گل و گیاه را دارد، اما رتبه آن در تجارت این محصول بیش از صد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مشاور امور حقوقی و بین‌الملل معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اقداماتی که منجر به تجاری شدن محصول گل شود، انجام نشده است، گفت: تلاش می‌شود تا با تکمیل حلقه‌های مفقوده تجاری‌سازی گل، نام محلات را که قطعا از ظرفیت مطلوب در زمینه گل برخوردار است، جهانی کنیم.

بنا بر اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، امیرهوشنگ فتحی‌زاده در حاشیه مراسم رونمایی از نهمین فرش سرگل محلات که در بوستان سلامت این شهر برگزار شد، با قدردانی از عملکرد تولیدکنندگان گل شهرستان محلات در سال‌های اخیر، افزود: برنامه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی وزارتخانه این است که بتوانیم بر این ادعای درستی که در سال‌های سال مبنی بر پایتختی گل و گیاه ایران شکل گرفته، صحه گذاشته و مقدمات ثبت ملی و بین‌المللی نشان جغرافیایی گل در استان مرکزی در محلات را برای این شهر و مردم آن به ارمغان بیاوریم.

او با مقایسه میزان تولید گل در هلند و استان مرکزی در شهرستان محلات، ادامه داد: محلات رتبه هفدهم دنیا در تولید گل و گیاه را دارد، اما رتبه آن در تجارت این محصول بیش از صد است.

فتحی‌زاده افزود: شهر محلات با تکیه بر ظرفیت خود توانسته این رتبه را در تولید داشته باشد، اما سایر بخش‌ها و فرایند‌هایی که باید در کنار تولید قرار گیرند، حلقه مفقوده در این شهرستان بوده است.

او ابراز داشت: یکدلی در این شهرستان شکل گرفته و تولید در بالاترین سطح خود اتفاق افتاده است، اما اقدامی که منجر به تجاری شدن این محصول شود، انجام نشده است. بنا بر این، مقرر شد برای اینکه حلقه‌های این صنعت منجر به یک تجارت درست در سطح بین‌الملل شود، اقداماتی انجام شود که البته بیشتر این اقدامات نرم‌افزاری بوده و شامل نیروی انسانی و استفاده از مشاوره‌های تخصصی است تا پازل این فرایند تکمیل شود.