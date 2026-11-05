بارش باران در شهرستان خوانسار آغاز شده و با طراوت بخشیدن به طبیعت و لطافت هوای شهر، حال‌وهوای دل‌انگیزی به این منطقه بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بارش رحمت الهی موجب شادابی فضای شهر و خوشحالی مردم شده و جلوه‌ای تازه به طبیعت خوانسار بخشیده است.

از روز جمعه ۱۵ آبان نیز بارش باران، رگبار و رعدوبرق در شهرستان خوانسار پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه بارشی مناطق غرب و جنوب استان اصفهان از جمله خوانسار را در بر می‌گیرد و در برخی مناطق احتمال بارش تگرگ نیز وجود دارد.

پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در خوانسار در ساعات بعدازظهر و شب جمعه شدت بیشتری داشته باشد.