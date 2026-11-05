مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد با تأکید بر ضرورت توسعه رشته گلف، استعدادیابی نسل جوان و تقویت زیرساخت‌های ورزشی را از اولویت‌های مهم برای گسترش این رشته در استان دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیداحمد هاشمی ه در مراسم اهدای احکام مسئولان کمیته‌های هیأت گلف استان یزد، با اشاره به ظرفیت‌های این رشته ورزشی در استان گفت: گلف از رشته‌های ارزشمند ورزشی است که با برنامه‌ریزی هدفمند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و تعامل میان هیأت گلف و اداره‌کل ورزش و جوانان می‌توان زمینه رشد و توسعه آن را فراهم کرد.

وی شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان را از اولویت‌های ورزش استان یزد برشمرد و افزود: باید با ایجاد فرصت‌های آموزشی مناسب و فراهم کردن بستر حضور علاقه‌مندان، زمینه ورود نسل جدید به رشته گلف را فراهم کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین با تأکید بر نقش کمیته‌های تخصصی در پیشبرد اهداف هیأت گلف اظهار داشت: مسئولیت‌پذیری، همدلی و برنامه‌محوری از ارکان موفقیت در مدیریت ورزشی است و انتظار می‌رود مسئولان کمیته‌ها با تدوین برنامه‌های عملیاتی و پیگیری مستمر، برای ارتقای جایگاه گلف استان یزد تلاش کنند.

هاشمی، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از رشته‌های مختلف ورزشی را از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان دانست و ابراز امیدواری کرد با تلاش مجموعه هیأت گلف، شاهد گسترش این رشته و شناسایی و معرفی استعداد‌های بیشتر از استان یزد در عرصه‌های ملی باشیم.

در ادامه این مراسم، سیدمرتضی سجاد رئیس هیأت گلف استان یزد، با اشاره به برنامه‌های این هیأت برای توسعه این رشته گفت: تشکیل و تقویت کمیته‌های تخصصی با هدف ایجاد ساختاری منسجم و فعال در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: مسئولان کمیته‌ها نقش مؤثری در اجرای برنامه‌ها، جذب علاقه‌مندان و شناسایی استعداد‌های جدید دارند و با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و همراهی اعضای هیأت، برای فراهم کردن زمینه رشد گلف در استان تلاش خواهیم کرد.

در پایان این مراسم، احکام مسئولان کمیته‌های هیأت گلف استان یزد اهدا شد.