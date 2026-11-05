

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ مهدی مهدوی کیا گفت:مأموران کلانتری ۱۵ بروجرد با انجام اقدام پلیسی یک مزرعه غیرمجاز استخراج رمزارز در این شهرستان را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد بیان کرد: پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از محل مورد نظر با حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، ۹ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز به ارزش ۲۷ میلیارد ریال کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر و مهر و موم شدن یک واحد صنفی در این زمینه افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه اقلام مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان بروجرد معرفی شد.