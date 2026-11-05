صف جانفدایان قزوین در اجتماعات شبانه
ایران مقتدر هیچگاه در برابر دشمن و یاوهگوییهای او عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، مردم به پشتیبانی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمن امریکایی- صهیونیستی و ایادی منطقهای آنان با قدرت ایستادهاند.
مردم قزوین در اجتماع دیشب خود گفتند: پاسخشان به هر اقدام و خطای دشمن، همچون گذشته، ایستادگی و مقاومت قاطعانه است.
مردم همچنین یک عهد مشترک نانوشته در سنگر خیابان دارند؛ تا هر زمان که رهبر انقلاب فرمان دهند، این سنگر حفظ خواهد شد.