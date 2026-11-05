دادستان مرکز استان مازندران در بازدید شبانه از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی استان، ضمن بررسی وضعیت زندانیان واجد شرایط و تأکید بر توسعه برنامه‌های اصلاحی و اشتغال‌محور، زمینه آزادی ۸۵ زندانی را با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز استان، به همراه مهدی درزی، معاون دادستان مرکز استان وحمیدرضا پوریانی، مدیرکل زندان‌های استان از اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی مازندران بازدید کرد.

در جریان این بازدید شبانه، جلسه‌ای ویژه با هدف بررسی وضعیت زندانیان واجد شرایط و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در آزادی آنان برگزار شد که در نهایت، با اتخاذ تصمیمات قانونی، زمینه مرخصی منجر به آزادی ۸۵ نفر از زندانیان این مرکز فراهم شد.

دادستان مرکز استان مازندران در این جلسه با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی ارفاقی، اظهار کرد: بهره‌گیری از نهادهای قانونی ارفاقی و تسریع در رسیدگی به پرونده زندانیان واجد شرایط، نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری و بازگشت زندانیان به آغوش خانواده و جامعه دارد.

عالیشاه سوادکوهی همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه قضایی و اداره‌کل زندان‌ها برای شناسایی زندانیان واجد شرایط و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های آنان تأکید کرد.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با اشاره به نقش اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی در توانمندسازی زندانیان، توسعه برنامه‌های آموزشی و اشتغال‌محور را از الزامات اصلاح و تربیت دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه بازگشت سالم و سازنده زندانیان به جامعه و تقویت همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه تأکید کرد.

مدیرکل زندان‌های استان مازندران نیز با ارائه گزارشی از وضعیت زندانیان واجد شرایط آزادی و برنامه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال، از تعامل و همکاری دادستانی مرکز استان در راستای کاهش جمعیت کیفری و ارتقای برنامه‌های اصلاحی و تربیتی قدردانی کرد.