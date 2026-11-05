پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه انصارالحسین استان همدان از اعزام ۴۵۰۰ دانشآموز استان همدان به مناطق عملیاتی جنوب در ۱۴ مرحله خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان سردار حسین زارع کمالی در آیین افتتاحیه اردوی راهیان نور دانشآموزی جنوب کشور گفت: راهیان نور سفر به سرزمین ایثار و یادآور ایمان، ایستادگی و رشادت شهداست
وی دانشآموزان دختر را آیندهسازان نظام و میراثداران مادران شهدا دانست و گفت: این سفر فرصتی برای انتخاب مسیر آینده زندگی بر اساس ارزشهای انقلاب است.
وی با اشاره به ۱۳ آبان، آن را نماد مقابله با زورگویی استکبار جهانی و دفاع از استقلال، عزت و هویت نظام اسلامی عنوان کرد.
عبدالله امیری، سرپرست فرمانداری، در این مراسم اردوهای راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و ارزشهای دفاع مقدس دانست و گفت: اردوی راهیان نور، فرهنگ است؛ فرهنگی که با یاد شهدا و ایثارگران به نسل امروز منتقل میشود و پیوند دانشآموزان با آرمانهای انقلاب را مستحکمتر میکند.
معاون هماهنگکننده سپاه انصارالحسین استان، گفت: اولین مرحله اعزام دانشآموزان استان به مناطق عملیاتی جنوب برگزار میشود.
حسین سوری با اشاره به برنامهریزی ۱۴ مرحلهای این اعزامها گفت: در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دانشآموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد و امروز ۳۰۰ دانش آموز دخرت مدارس استان به این سفر معنوی اعزام خواهند شد