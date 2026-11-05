به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان سردار حسین زارع کمالی در آیین افتتاحیه اردوی راهیان نور دانش‌آموزی جنوب کشور گفت: راهیان نور سفر به سرزمین ایثار و یادآور ایمان، ایستادگی و رشادت شهداست

وی دانش‌آموزان دختر را آینده‌سازان نظام و میراث‌داران مادران شهدا دانست و گفت: این سفر فرصتی برای انتخاب مسیر آینده زندگی بر اساس ارزش‌های انقلاب است.

وی با اشاره به ۱۳ آبان، آن را نماد مقابله با زورگویی استکبار جهانی و دفاع از استقلال، عزت و هویت نظام اسلامی عنوان کرد.

عبدالله امیری، سرپرست فرمانداری، در این مراسم اردوهای راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار، مقاومت و ارزش‌های دفاع مقدس دانست و گفت: اردوی راهیان نور، فرهنگ است؛ فرهنگی که با یاد شهدا و ایثارگران به نسل امروز منتقل می‌شود و پیوند دانش‌آموزان با آرمان‌های انقلاب را مستحکم‌تر می‌کند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه انصارالحسین استان، گفت: اولین مرحله اعزام دانش‌آموزان استان به مناطق عملیاتی جنوب برگزار می‌شود.

حسین سوری با اشاره به برنامه‌ریزی ۱۴ مرحله‌ای این اعزام‌ها گفت: در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام خواهند شد و امروز ۳۰۰ دانش آموز دخرت مدارس استان به این سفر معنوی اعزام خواهند شد