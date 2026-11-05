به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ امروز، ۱۴ آبان‌ماه، با حضور ۴ هزار و ۲۸۵ داوطلب در دانشگاه ارومیه برگزار شد. رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی از برگزاری این آزمون با رعایت کامل ضوابط قانونی و نظارت بر سلامت فرایند اجرایی آن خبر داد.

احد غلامی رضایی، رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی، با اعلام این خبر گفت: در آزمون وکالت امسال در مجموع ۴ هزار و ۲۸۵ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد، ۲ هزار و ۱۷۳ نفر زن و ۲ هزار و ۱۱۲ نفر مرد بودند.

وی با اشاره به محل برگزاری آزمون افزود: این آزمون در دانشگاه ارومیه برگزار شد و تمامی مراحل اجرایی آن با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با حفظ سلامت و شفافیت فرایند آزمون انجام گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی تأکید کرد: رعایت عدالت در برگزاری آزمون و فراهم کردن شرایط یکسان برای تمامی داوطلبان از اولویت‌های اصلی در اجرای این آزمون بوده است.

وی در پایان با اشاره به حضور گسترده داوطلبان، بر اهمیت برگزاری منظم و قانونمند آزمون‌های حرفه‌ای در مسیر جذب و تربیت نیرو‌های متخصص در حوزه حقوق و وکالت تأکید کرد.