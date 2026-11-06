





به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماینده ولی فقیه در استان لرستان در پیامی ،روز فرهنگ عمومی را به فعالان فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانه و همه خادمان عرصه فرهنگ، تبریک گفت. متن پیام حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهاردهم آبان، روز شورای فرهنگ عمومی گرامی باد

فرهنگ، سرمایه‌ی اصلی و هویت‌بخش هر جامعه است و شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فرهنگی کشور، جایگاه رفیعی در پاسداری از ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی و در جهت‌دهی به فعالیت‌های فرهنگی دارد.

این شورا با بهره‌گیری از خرد جمعی، هم‌اندیشی نخبگان و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم، بستری فراهم می‌آورد تا فرهنگ اصیل اسلامی–ایرانی در مسیر تعالی، بالندگی و انتقال صحیح به نسل‌های آینده گام بردارد.

قطعاً تصمیم‌سازی هوشمندانه و مبتنی بر مبانی دینی و ارزش‌های انقلابی در عرصه‌هایی چون «سبک زندگی اسلامی»، «تحکیم بنیان خانواده»، «پیوند با خویشان»، «تربیت نسل جوان»، «محبت و دوستی»، «عفاف و حجاب»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «ظلم ستیزی»، «فضای مجازی»، «تولید محتوای فاخر فرهنگی»، «همت، کار و تلاش مضاعف» و «تبعیت از قانون»، نقش بی‌بدیلی در صیانت از هویت جامعه و مقابله با تهاجم فرهنگی ایفا می‌کند.

در این میان، استان لرستان، سرزمینی با پیشینه‌ای کهن و فرهنگی غنی است که در گذر قرون، گنجینه‌ای ارزشمند از هویت ایرانی–اسلامی را در خود نگاه داشته است. این دیار، خاستگاه مفاخر و بزرگان علم، ادب، فقه و عرفان است و مردمانش با غیرت، مهمان‌نوازی و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی شناخته می‌شوند.

میراث فرهنگی این استان، از هنرهای دستی و صنایع اصیل، تا آیین‌های کهن و ریشه‌دار، بناهای تاریخی و مشاهیر پرآوازه در عرصه‌ی علم و دین و فرهنگ، گواهی روشن بر غنای فرهنگی این خطه است. پاسداری و معرفی شایسته این سرمایه‌ی عظیم، رسالتی است که بر دوش همه‌ی دلسوزان فرهنگ این سرزمین، به ویژه شورای فرهنگ عمومی قرار دارد.

اینجانب فرارسیدن چهاردهم آبان، روز شورای فرهنگ عمومی را به اعضای محترم این شورا در سطح ملی، استانی و شهرستانی، کمیته‌های وابسته، فعالان فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانه و همه خادمان عرصه فرهنگ، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ این مرز و بوم را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظاهر العالی) مسئلت دارم.