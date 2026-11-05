رئیس پلیس راه خوزستان با توجه به لغزندگی جاده‌های استان به واسطه اولین بارش پاییزی از رانندگان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید حسنوند امروز ۱۴ آبان اظهار کرد: با توجه به لغزندگی جاده‌های استان از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی با پلیس همکاری کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی با توصیه به رانندگان افزود: داشتن سرعت مطمئنه و بررسی ترمز و برف پاک کن‌های خودرو از نکاتی است که باید قبل از رانندگی در هنگام بارش باران مدنظر داشت.

سرهنگ حسنوند از رانندگان درخواست کرد از صحبت کردن با تلفن همراه و یا مسافران به ویژه در هنگام رانندگی در باران خودداری کنند.

اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به فعالیت سامانه بارشی از امروز تا دوشنبه هفته آینده در استان هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.