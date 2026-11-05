استاندار آذربایجان‌غربی بر نقش اثرگذار هیئات مذهبی، مداحان و پیرغلامان در حفظ و انتقال معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت باور‌های دینی نسل جوان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی هیئات مذهبی، مداحان و پیرغلامان را از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی جامعه دانسته و بر نقش اثرگذار آنان در حفظ و انتقال معارف اهل‌بیت (ع) و تقویت باور‌های دینی نسل جوان تأکید کرد.

رضا رحمانی در همایش تجلیل از مدیران هیئات مذهبی، پیرغلامان و موکب‌داران استان با اشاره به سابقه حضور و ارتباط خود با هیئات مذهبی، افزود: ظرفیت هیئات و مواکب در مقاطع مختلف، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی اخیر، بیش از گذشته نمایان شد و این مجموعه‌ها در کنار مردم و گروه‌های جهادی نقش‌آفرینی مؤثری داشتند.

وی همچنین با بیان اینکه میدان تقابل امروز، عرصه جنگ رسانه‌ای، فرهنگی و تبیینی است، خاطرنشان کرد: هیئات مذهبی نباید صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری محدود شوند، بلکه باید در تبیین مسائل روز و روشنگری در برابر جریان‌های فرهنگی دشمن نیز حضور فعال داشته باشند.

استاندار آذربایجان‌غربی پاسخگویی به شبهات، مقابله با ناامیدی و تقویت امید در میان جوانان را نیز از دیگر مسئولیت‌های هیئات مذهبی برشمرده و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت فضای مجازی و تربیت نیرو‌های هیئتی آگاه و توانمند تأکید کرد.

رحمانی همچنین انسجام و همدلی میان مردم، هیئات و مواکب را از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ حسینی دانسته و اضافه کرد: خدمات‌رسانی مشترک مواکب اهل سنت و شیعه در مسیر اربعین، به‌ویژه مرز تمرچین، نمونه‌ای از وحدت و همبستگی در پرتو محبت اهل‌بیت (ع) است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه فرهنگی هیئات مذهبی، افزود: این مجموعه‌ها با اتکا به سرمایه معنوی و اعتماد مردمی، علاوه بر پاسداشت سنت‌های اصیل عزاداری، می‌توانند در ترویج فرهنگ عاشورا، آگاهی‌بخشی، امیدآفرینی و تربیت نسل جوان نقش مؤثری ایفا کنند.