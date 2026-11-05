سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: به نظر من لقب آقای فوتبال برازنده حسن حبیبی بود؛ چرا که شاگردان زیادی را چه در عرصه بازیگری و چه در حوزه مربیگری به جامعه فوتبال تحویل داد.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مراسم تشییع پیکر حسن حبیبی پیشکسوت فوتبال، اظهار داشت: این روزها، روز‌های خوبی نیست و متاسفانه بزرگان زیادی را از دست می‌دهیم.

وی افزود: نکته مهم این است که انسان در دوران زندگی خود اصولی داشته باشد و بر اساس آن اصول زندگی کند، نه بر مبنای منافع شخصی. قدیمی‌ها همین‌گونه بودند و هرکدام اصول اخلاقی و معرفتی خاص خود را داشتند و با همان اصول زندگی می‌کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره حبیبی، گفت: به نظر من به‌واقع لقب آقای فوتبال برازنده او بود؛ چرا که شاگردان زیادی را چه در عرصه بازیگری و چه در حوزه مربیگری به جامعه فوتبال تحویل دادند. ان‌شاءالله در این ایام که مصادف با ایام فاطمیه است، با حضرت فاطمه زهرا (س) و اهل‌بیت (ع) محشور شود.