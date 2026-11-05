به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ کارشناس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی سربیشه با اشاره به اینکه سطح زیر کشت زعفران در این شهرستان به ۲۱۰ هکتار می‌رسد افزود: برداشت گل زعفران از اوایل آبان آغاز شده و تا آذر ماه ادامه دارد.

ابراهیمی افزود: امسال با توجه به بارندگی‌های مناسب پاییزی، پیش بینی می‌شود عملکرد مزارع نسبت به سال گذشته افزایش یابدو پیش بینی می‌شود امسال بیش از نیم تن زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.



وی با اشاره به اینکه ۴۵۷ نفر در سربیشه به کشت و برداشت زعفران اشتغال دارند گفت: زعفران سربیشه علاوه بر بازار داخلی به کشور‌های منطقه نیز صادر می‌شود.

خراسان جنوبی با تولید بخش عمده‌ای از زعفران کشور، جایگاه نخست تولید این محصول را در اختیار دارد و برداشت زعفران هر ساله با استقبال گردشگران برای تماشای فرش ارغوانی مزارع همراه است.



