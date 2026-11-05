به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر مهدی پیرصالحی با اشاره به وضع تأمین واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون گفت: در گذشته مدیریت ذخایر واکسن بیشتر بر مبنای تأمین ماهانه انجام می‌شد، اما اکنون واکسن‌های مورد نیاز برنامه ملی واکسیناسیون در دسترس قرار دارند و برای برخی اقلام نیز ذخایری تا حدود دو سال و نیم پیش‌بینی شده است. این موضوع بیانگر اهمیت برنامه‌ریزی بلندمدت و تقویت ذخایر راهبردی در حوزه سلامت است.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت تداوم خدمات سلامت در شرایط بحرانی تصریح کرد: در روز‌های جنگ نیز بیمارستان‌ها، ناوگان آمبولانس، کارخانه‌های داروسازی و انبار‌های شرکت‌های پخش به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش شد خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود. حفظ پایداری این زنجیره، مستلزم آمادگی همه اجزای نظام سلامت و پشتیبانی مستمر از بخش‌های تأمین، تولید و توزیع است.

پیرصالحی خاطرنشان کرد: ذخایر راهبردی دانشگاه‌ها باید متناسب با نیاز‌های واقعی و به‌صورت مدیریت‌شده تأمین شود؛ به‌گونه‌ای که ضمن حفظ آمادگی برای پاسخگویی به نیاز‌های ضروری، از انباشت غیرضروری اقلام و حبس منابع مالی و دارویی نیز جلوگیری شود.