به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل گمرکات استان گلستان از رشد چشمگیر درآمدهای گمرکی استان خبر داد و گفت : درآمد گمرکات استان گلستان در این مدت به ۲۵هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بختیار رحمانی‌ پور افزود: در این مدت بیش از ۴۳۷ هزار تن کالا به ارزش حدود ۲۱۹ میلیون دلار از طریق گمرکات استان گلستان صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر ارزش دلاری ۲۱ درصد کاهش و از نظر وزنی هم ۱۵ درصد کاهش داشته است.

به گفته وی مهم‌ترین اقلام صادراتی استان شامل ید ، لوله ها و پروفیل ها ، پنیر ، نئوپان ، پسته ، میله های آهنی یا فولادی ، خرما ، آب که به آن قند و شیرین کننده افزوده شده باشد و… بوده که عمدتاً به کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان گلستان در ادامه با اشاره به وضعیت واردات افزود: در این بازه زمانی، ۷۴ هزار تن به ارزش بیش از ۱۵۲ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ ارزش دلاری ۱۵۳ درصد افزايش واز لحاظ وزن ۱۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی گفت : اقلام وارداتی شامل گرید بطری ، روغن خام سویا، قطعات منفصله جهت تولید خودرو ، سایر دانه سویا، دیزل ژنراتور، ماشین های نورد گرم و ماشین های نورد گرم و سرد توام شده برای فلزات و… بوده که از کشورهای آسیایی و اروپایی وارد کشور شده است.

رحمانی‌پور همچنین به وضعیت ترانزیت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون دلار از طریق گمرک مرزی اینچه‌برون ترانزیت شده است که درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی ۱۳ درصد افزایش و از نظر ارزش ارزی ۹ درصد افزایش داشته است.



