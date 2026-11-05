به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ واحد مظفری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قروه با اشراف اطلاعاتی فردی را که فعالیت مجرمانه در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهر قروه داشت شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان پس از هماهنگی با مراجع قضائی، مخفیگاه متهم را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و در بازرسی از منزلش مقدار ۶ کیلو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه در پایان با بیان اینکه متهم جهت اقدامات بعدی در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت، خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت اطلاع از موارد مشکوک و هرگونه اخبار در زمینه فعالیت مجرمانه افراد را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.