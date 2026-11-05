مرکز ملی فضای مجازی با برگزاری نخستین نشست تخصصی تبیین نظام حکمرانی داده در ساترا، گام تازه‌ای برای آشنایی مدیران دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌ها، الزامات و مسئولیت‌های مدیریت و تبادل داده در زیست‌بوم فضای مجازی برداشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اولین جلسه تبیین ضرورت ها و الزامات «نظام حکمرانی داده» برای مدیران دستگاه‌‌های اجرایی را در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) برگزار کرد.

در این جلسه که با اعلام آمادگی و میزبانی ساترا برای اطلاع مدیران و کارکنان خود درباره مفاهیم و الزامات حکمرانی داده، برگزار شد، مدیر گروه تنظیمگری معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ابعاد مختلف سند حکمرانی داده را ارائه کرده و مدیران ساترا با جزئیات، الزامات و ماموریت‌های «سند نظام حکمرانی داده» شامل اصول و سیاست‌های حکمرانی داده و الزامات کیفیت داده، تبادل داده، امنیت داده، داده باز، اقتصاد داده و ابعاد بین‌المللی و همچنین نظارت بر اجرای این الزامات آشنا شدند.

همچنین تطبیق بخش‌های مختلف سند حکمرانی داده با وظایف ساترا، از محورهای اصلی این کارگاه بود تا مدیران و کارشناسان ساترا نسبت به الزامات اجرایی سند در حوزه صوت و تصویر فراگیر اشراف پیدا کنند که بر همین اساس ابهامات و شبهات مطرح شده از سوی مدیران ساترا توسط کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری سریع‌تر و اجرای ‌دقیق‌تر این نظام‌نامه در زیست‌بوم فضای مجازی پاسخ داده شد.

گفتنی است؛ سند حکمرانی داده از مجموعه اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» است که مرجع تصویب نهایی آن شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده و در همین راستا معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به دستگاه‌های اجرایی فراخوان داده تا برای آموزش مدیران و کارکنان خود با مفاهیم و الزامات حکمرانی داده، اقدام کنند.