دانشنامه لشکر ۲۵ کربلا با حضور جمعی از مردم و مسئولان در سوادکوه شمالی رونمایی شد؛ اثری با هدف ثبت نقش‌آفرینی رزمندگان این لشکر و انتقال میراث دفاع مقدس به نسل‌های آینده.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانشنامه لشکر ۲۵ کربلا با حضور سرهنگ شالیکار فرمانده سپاه سوادکوه شمالی، حجت‌الاسلام فلاح امام جمعه و جمعی از مردم، در ایستگاه ۲۴۹ خیابان سوادکوه شمالی رونمایی شد.

این اثر با هدف معرفی نقش‌آفرینان لشکر ویژه ۲۵ کربلا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت تدوین شده است تا بخشی از تاریخ رزمندگان این لشکر برای نسل‌های آینده ثبت و ماندگار شود.

حجت‌الاسلام فلاح در این مراسم با تأکید بر اهمیت تاریخ‌نگاری مقاومت گفت: این دانشنامه تنها یک کتاب نیست، بلکه پلی میان نسل شهدا و نسل امروز است تا نسل‌های آینده بدانند برای حفظ خاک و استقلال کشور چه هزینه‌هایی پرداخت شده است.

سرهنگ شالیکار نیز با اشاره به نقش لشکر ۲۵ کربلا در دفاع از کشور و ارزش‌های انقلاب، ثبت و انتشار روایت رزمندگان این لشکر را اقدامی برای انتقال تاریخ مقاومت به نسل‌های آینده دانست.