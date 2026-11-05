در هفدهمین جلسه شورای مسکن کهگیلویه و بویراحمد، بر تسریع در تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن و رسیدگی به مشکلات زیرساختی سایت‌ها تأکید شد.

تاکید بر رسیدگی به مشکلات زیرساختی مسکن مهر کهگیلویه و بویراحمد

تاکید بر رسیدگی به مشکلات زیرساختی مسکن مهر کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهامت، معاون عمرانی استانداری، با تأکید بر اولویت‌بندی ساخت بلوک‌های متقاضیان خوش‌حساب، اعلام کرد ساخت بلوک‌هایی که متقاضیان آورده خود را پرداخت نکرده‌اند، امکان‌پذیر نیست.

شهامت همچنین از بازدید میدانی طرح‌های مسکن گچساران و دهدشت در پنج‌شنبه هفته آینده خبر داد و با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌ها از جمله آب و فاضلاب، بنیاد مسکن و بانک مسکن، خواستار پاسخگویی مدیران و رفع مشکلات زیرساختی این طرح‌ها شد.

وی با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی در آذرماه، بر ضرورت ارائه گزارش واقعی از روند پیشرفت طرح ها تأکید کرد و خواستار تعیین قیمت طرح‌های جدید، تشکیل کمیته بررسی درصد پیشرفت و میزان کار باقی‌مانده طرحها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین با اشاره به ضرورت بررسی راهکار‌های تأمین منابع مالی و افزایش تسهیلات، گفت: پیمانکاران باید دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌ها را اعلام کنند تا برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.

شهامت با اشاره به تعهد تکمیل ۹۰۰ واحد مسکونی در استان تا پایان سال، بر ضرورت ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و عوامل دخیل در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان، در جلسه شورای مسکن به بررسی چالش‌های پیش روی سایت‌های مسکن مهر پرداخت.

پارسایی گفت: نبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأمین آب و صدور مجوز کنتور‌های آب، و گاز از جمله موانع اصلی پیش روی این طرح ها است.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین مشکلات بانکی و دشواری در دریافت تسهیلات را از دیگر چالش‌های اساسی متقاضیان عنوان کرد.