



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آیینی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب، رئیس‌کل دادگستری فارس، دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان‌ها و جمعی از خیرین، زمینه آزادی ۱۹۰ زندانی جرائم غیرعمد با بدهی ۵ همتی از زندان‌های استان فارس فراهم شد. این آزادی با کمک ۲۰ میلیارد تومانی سازمان اوقاف، ۲۳ میلیارد تومانی خیرین و اخذ تخفیف ۲ همتی از شکات محقق شد.

این افراد به واسطه بدهی ۵ همتی در زندان به سر می‌بردند که با کمک ۲۰ میلیارد تومانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، کمک‌های ۲۳ میلیارد تومانی خیرین به ستاد دیه کشور و استان فارس، اخذ حدود ۲ همت تخفیف در مطالبه دیون توسط شکات، مساعدت دستگاه قضایی در پذیرش اعسار، اعطای وام و تسهیلات بانکی و همچنین مقادیری آورده زندانیان جرایم غیرعمد، موجبات آزادی آنها از زندان‌ها و مراکز تأمینی و تربیتی استان فارس مهیا شد.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در این آیین گفت: آزادی زندانیان واجد شرایط از اولویت‌های سازمان اوقاف است، چراکه امر خیر در واژگان سازمان وقف نهفته است و امور خیریه از جمله آزادی افراد محصور، از شاخه‌های اصلی آن است. حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی افزود: برای ما آزادی زندانیانی که واجد شرایط بازگشت به جامعه و خانواده خود هستند، از اولویت‌ها و دستورکار‌های نخست سازمان وقف است؛ بنابراین وقتی پیشنهاد کمک به زندانیان مطرح شد، با استقبال روبه‌رو شدیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند خیرین گفت: آزادی این تعداد از زندانیان حاصل همت بلند انسان‌های نیک‌اندیشی است که برای گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های گرفتار تلاش کرده‌اند. وی با اشاره به اقدامات گسترده خیرین افزود: با وجود تلاش‌های قابل تقدیر نیکوکاران، استان فارس به دلیل گستردگی حوزه قضایی و بالا بودن شمار زندانیان، همچنان به حمایت‌های بیشتر نیاز دارد تا زمینه کاهش هرچه بیشتر جمعیت کیفری ناشی از جرائم مالی غیرعمد فراهم شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس از رئیس سازمان اوقاف خواست با استمرار حمایت‌های خود، زمینه افزایش منابع اختصاص‌یافته به آزادی زندانیان را فراهم کند و اظهار امیدواری کرد اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی اختصاص‌یافته در این مسیر به ده برابر افزایش یابد تا شمار زندانیان جرائم مالی غیرعمد و محکومان مهریه در زندان‌های استان به حداقل ممکن برسد.