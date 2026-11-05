به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا قبادی مهر با اشاره به حدود دو سال پیگیری برای اخذ مجوز ایجاد مرکز تجاری منطقه آزاد قصرشیرین گفت: قرار است این مرکز تجاری در کوتاه‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کند. .

مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین با بیان اینکه غرفه‌های این مرکز تجاری آماده بوده و کارهای نهایی آن در حال انجام است افزود: تعداد اولیه غرفه‌های موجود برای راه‌اندازی این مرکز تجاری ۵۸ غرفه است که به تدریج با رونق مرکز تجاری افزایش می یابد.

وی اولویت واگذاری غرفه‌های مرکز تجاری منطقه آزاد قصرشیرین را با تجار و بازرگانان بومی قصرشیرین دانست و گفت: هر کالایی همچون لوازم خانگی، وسایل برقی و الکترونیکی که برای مردم جذاب باشد، در این مرکز عرضه خواهد شد.

به گفته مدیرعامل منطقه آزاد تجاری صنعتی قصرشیرین، محدودیتی برای عرضه کالاها در این غرفه‌ها وجود ندارد و علاوه بر کالاهایی که از عراق وارد می‌شود، می‌توان سایر کالاهای وارداتی از نقاط دیگر را نیز در این مرکز تجاری عرضه کرد.

قبادی‌مهرگفت: شرایط واگذاری غرفه‌ها به متقاضیان نیز به زودی اعلام می شود.