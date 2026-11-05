به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام، با اشاره به سامانه بارشی که از دیروز وارد استان شده گفت: تا امروز صبح، بیشترین بارش اندازه‌گیری‌شده بین شهرستان‌های استان در ملکشاهی با ۲۰/۱ میلی‌متر بوده، شهر ایلام ۹/۲ میلی‌متر بارش داشته و دهلران با ۲/۸ میلی‌متر کمترین بارش را ثبت کرده است؛ در بین ایستگاه‌های باران‌سنجی استان نیز ایستگاه میمه با ۲۳/۲ میلی‌متر بیشترین بارش را داشته است.

وی افزود: این سامانه بارشی تا اواخر وقت یکشنبه هفته آینده در سطح استان فعال است و در این مدت به‌صورت متناوب رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید لحظه‌ای و در نقاط مستعد بارش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

رستمی با اشاره به تقویت سامانه در روز شنبه تصریح کرد: خطر صاعقه وجود دارد و به همین دلیل هشدار سطح نارنجی برای این سامانه صادر شده است؛ تزریق رطوبتی خوبی دارد و بارش‌های مناسبی را در سطح استان به همراه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی درباره خطرات سامانه خاطرنشان کرد: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، اختلال در تردد، خطر صاعقه و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها از پیامد‌های این سامانه است و توصیه می‌شود در زمان فعالیت آن، هشدار‌های صادرشده مورد توجه قرار گیرد.

رستمی درباره وضعیت دما نیز گفت: در زمان فعالیت و عبور این سامانه، کاهش دمایی حدود ۳ تا ۵ درجه انتظار می‌رود، اما با خروج آن طی اواسط هفته آینده، کاهش محسوس دما را پیش‌بینی می‌کنیم و دمای هوا به حالت بسیار پایین‌تر از حد معمول خود می‌رسد.