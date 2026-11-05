در دیدار سفیر ایران با وزیر امور خارجه پاکستان، بر تقویت روابط دوجانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، رضا امیری‌مقدم، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد، امروز با سناتور محمد اسحاق‌دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، در محل وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: در این دیدار، دو طرف درباره روابط دوجانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل نظر کردند.

معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار بر تعهد اسلام‌آباد به تقویت هرچه بیشتر روابط نزدیک و برادرانه با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

تحولات منطقه‌ای نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود.

اسحاق‌دار با اشاره به اهمیت گفت‌و‌گو و دیپلماسی، بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای پیشبرد صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد.