به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: استان اصفهان دارای ۲۳ منطقه حفاظت‌شده رسمی و بیش از ۲.۵ میلیون هکتار عرصه طبیعی ارزشمند تحت مدیریت محیط زیست است، که حفاظت از آنها بر عهده ۱۵۷ محیط‌بان در شیفت‌های مختلف و پاسگاه‌های محیط‌بانی است.

رضا نامدار با اشاره به گستردگی جغرافیایی مناطق، محدودیت نیروی انسانی و کمبود خودرو و تجهیزات، افزود: اهمیت اصلی فعالیت محیط‌بانان در مجموعه اقداماتی است که برای نجات گونه‌های از خطر انقراض، حفاظت از حق نسل‌های آینده و صیانت از سرمایه‌های طبیعی در دستور کار قرار داده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد؛ با حمایت مسئولان، تقویت نیروی انسانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز، شرایطی فراهم شود که هیچ محیط‌بانی در اجرای مأموریت خود با کمبود امکانات مواجه نباشد و هیچ گونه ارزشمند جانوری در سایه کم‌توجهی و ضعف حفاظتی آسیب نبیند.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه‌قاضی، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته، پناهگاه حیات وحش عباس آباد، پناهگاه حیات وحش یخاب، پناهگاه حیات وحش خارو و کوه بزرگی، منطقه حفاظت شده کرکس، منطقه حفاظت شده کهیاز، منطقه حفاظت شده قمصر و برزک، منطقه حفاظت شده دالانکوه، تالاب بین‌المللی گاوخونی و اثر طبیعی ملی سپاهان مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان هستند.

استان اصفهان دارای یک اثر طبیعی ملی، سه پارک ملی، پنج پناهگاه حیات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شکار ممنوع و یک تالاب بین‌المللی است.

در استان اصفهان از ۹.۸ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی، حدود ۴۰۳ هزار هکتار وسعت جنگل‌ها، ۶ میلیون هکتار وسعت مرتع و سه میلیون هکتار بیابان است، در این میان وسعت مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع و چهارگانه، ۲ میلیون و دویست هزار هکتار برآورد می‌شود.