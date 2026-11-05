معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم گفت: در روز‌های منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) حدود ۲۰۰ موکب فرهنگی و خدماتی در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) مستقر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم در جلسه ستاد تسهیلات زائرین استان گفت: در روز‌های منتهی به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) حدود ۲۰۰ موکب فرهنگی و خدماتی در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) مستقر می‌شوند.

حسین محمودی با اشاره به ظرفیت‌های پیش بینی شده اسکان زائران در ایام فاطمیه نیز گفت: حدود ۱۰ هزار تخت در واحد‌های اقامتی و ظرفیت اسکان مجموعاً ۵۰ هزار نفر شب در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز اقامتی مردمی برای پذیرایی از زائران پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه از بررسی زیرساخت‌های میزبانی از زائران نیمه‌شعبان خبر داد و افزود: تأمین آب، برق و گاز مواکب، توسعه پارکینگ‌ها، حمل‌ونقل عمومی، سرویس‌های بهداشتی و فراهم‌کردن سازه‌های موقت برای استقرار مواکب مردمی از جمله موضوعات بررسی‌شده در این نشست بود.

گفتنی است روز جمعه ۲۲ آبان مصادف با سوم جمادی الثانی، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) می‌باشد.