به مناسبت ایام سوگواری فاطمیه و گرامیداشت روز دانش‌آموز، ۲ هزار بسته معیشتی و کمک تحصیلی با حضور و همراهی دو تن از مادران والامقام شهدای میناب شهیدرضا بارانی و شهید امیرعلی کمالی توزیع شد.

اهدای ۲ هزار بسته معیشتی و کمک تحصیلی به نیازمندان در طبس خراسان جنوبی

اهدای ۲ هزار بسته معیشتی و کمک تحصیلی به نیازمندان در طبس خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ دو هزار بسته معیشتی و کمک تحصیلی به ارزش مجموع ۷۰ میلیارد ریال از سوی آستان قدس رضوی تهیه و میان خانواده‌های نیازمند و اقشار محروم شهرستان طبس توزیع شد.

این اقدام خداپسندانه با حضور و همراهی دو تَن از مادران والامقام شهدای میناب، شهید رضا بارانی و شهید امیرعلی کمالی برگزار شد تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گامی مؤثر در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و دانش‌آموزان نیازمند برداشته شود.