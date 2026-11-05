کارشناس هواشناسی کشاورزی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از جنوب‌غرب به سمت شمال‌شرق کشور، تأکید کرد: اگرچه شدت بارش‌ها چندان سنگین نیست، اما همزمانی آن با فصل برداشت، می‌تواند برای محصولات فضای باز خسارت‌زا باشد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ هامون مکوندی در گفت‌و‌گو با برنامه سلام خبرنگار، با تشریح وضعیت جوی روز‌های آینده اظهار داشت: سامانه‌ای بارشی از سمت جنوب‌غرب وارد کشور شده که به‌تدریج پهنه وسیعی از استان‌های واقع در این مسیر را متأثر کرده و تا روز یکشنبه از سمت شمال‌شرق کشور خارج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه نباید ماهیت این هشدار را با بارش‌های مخرب و سیل‌آسا اشتباه گرفت، تصریح کرد: «بارندگی‌های این سامانه به‌خودی‌خود به مزارع آسیب ساختاری نمی‌زند؛ دلیل اصلی صدور هشدار نارنجی، تقارن این بارش‌ها با زمان حساس برداشت برخی محصولات عمده کشور نظیر سیب‌زمینی در استان همدان و ذرت و پنبه در استان‌های گلستان، خراسان رضوی و سایر مناطق است.»

مکوندی افزود: «کشاورزانی که محصول خود را برداشت کرده و روی زمین مزرعه انباشته‌اند تا سر فرصت به انبار ببرند، در صورت بارش باران متحمل خسارت جدی ناشی از پوسیدگی و افت کیفیت خواهند شد؛ بنابراین هشدار صادرشده، یک تدبیر پیشگیرانه برای انتقال سریع بار به محیط‌های مسقف است.»

این کارشناس هواشناسی کشاورزی در پاسخ به چرایی زمان‌بندی صدور هشدار‌ها گفت: «مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی در بازه ۳ تا ۵ روزه به اوج دقت خود می‌رسند. در روز‌های قبل بر اساس الگو‌های اولیه، هشدار‌های زرد و توصیه‌های مقدماتی صادر شد، اما با ورود سامانه و تثبیت نقشه‌ها، سطح هشدار به نارنجی تغییر یافت تا بهره‌برداران با اطمینان و سرعت بیشتری اقدامات حفاظتی را اجرایی کنند.»

توصیه‌هایی به کشاورزان

مکوندی با تأکید بر اینکه کاهش خسارت‌های کشاورزی پیوند مستقیمی با مقوله امنیت غذایی دارد، به کشاورزان توصیه کرد؛ توقف کامل سم‌پاشی و محلول‌پاشی را در نظر داشته و با توجه به هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی، هرگونه عملیات سم‌پاشی و تغذیه برگی در این ایام متوقف شود؛ زیرا بارش باران و وزش باد باعث شسته شدن سموم و هدررفت کامل هزینه خواهد شد. همچنین بالا رفتن رطوبت بافت محصول پیش از انبارداری، خطر فساد قارچی را افزایش می‌دهد.