به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در حاشیه جلسه بررسی پرونده‌های مولدسازی استان، با حضور مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور با تاکید بر لزوم بهره‌گیری تمامی دستگاه‌های اجرایی استان از ظرفیت قانونی مولدسازی برای تکمیل طرح‌های عمرانیِ بلاتکلیف و چند ساله، گفت: بر اساس قانون، تمام منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های مازاد، تنها در همان شهرستان و برای طرح‌های همان دستگاه اجرایی هزینه خواهد شد و امکان جابه‌جایی اعتبار بین شهرستان‌ها وجود ندارد.

مهدی جمالی نژاد با بیان اینکه طرح‌های بزرگ و نیمه‌تمامی در استان وجود دارد که چند دهه بلاتکلیف مانده و موجب بروز خسارت شده‌اند، افزود: تصویب قانون مولدسازی فرصت مناسبی را فراهم کرد تا اداره‌ها بتوانند اموال مازاد خود را ارزش‌افزایی کرده، به فروش برسانند یا در مسیر اجرای مأموریت‌های خود به کار گیرند و اصفهان نیز در برخی طرح‌ها از این ظرفیت بهره برده است.

استاندار اصفهان با تاکید بر همکاری دستگاه‌های دولتی گفت: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اهتمام کافی به این موضوع ندارند و به اشتباه تصور می‌کنند نگهداری اموال مازاد به نفع آنهاست، در حالی که این نگرش نادرست است و باید این سرمایه‌های منجمد فعال شوند.

جمالی‌نژاد افزود: در جلسه امروز، پرونده‌های بزرگ و کلان استان بررسی شد، از جمله این موارد می‌توان به زمین‌های مربوط به راه‌آهن، زمین‌های مرکز دام، طرح‌های فولادشهر، مرکز داده‌ها و همچنین تأمین ساختمان‌های مورد نیاز استانداری اشاره کرد.

وی درباره فرایند قانونی واگذاری و مولدسازی این اموال نیز گفت:پیشنهاد‌های استان در این خصوص به دو بخش تقسیم شده است؛ بخشی از اموال ابتدا باید از طریق هیئت دولت تغییر بهره‌بردار داده و منتقل شوند و سپس فرایند مولدسازی روی آنها اجرا شود، و بخش دیگر مستقیم مولدسازی شده و اعتبار آن در اختیار دستگاه‌ها قرار گیرد.

استاندار اصفهان با تأکید بر حجم بالای اعتبار حاصل از این طرح گفت: اگرچه حجم املاک و طرح‌های دستگاه‌ها بسیار زیاد است، اما به عنوان نمونه، تنها یک فقره طرح مربوط به «هزارجریب» که طی آن حدود ۳۶ مجموعه مولدسازی شد، توانست سرعت فوق‌العاده‌ای به طرح‌های عمرانی استان ببخشد.

وی ادامه داد: موارد مطرح‌شده در نشست امروز نیز پرونده‌های بزرگی به ارزش چند هزار میلیارد تومان (همت) هستند که تحول و جهش شگرفی در راه‌اندازی و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان به وجود می‌آورند.

جمالی‌نژاد به یک چالش مهم در مسیر اجرای طرح نیز اشاره کرد و افزود: تنها مشکل موجود این است که برخی دستگاه‌ها پیش از فروش زمین‌های مازاد، طرح مشخصی را برای اختصاص منابع تعیین نکرده‌اند، از این رو، دستگاه‌ها موظفند ابتدا طرح‌های نیمه‌تمام خود را تعیین تکلیف و معرفی کنند تا منابع حاصل مستقیم به آنها تزریق شود.