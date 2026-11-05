وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رئیس ستاد ملی میناب در نشست این ستاد در بندرعباس گفت: هدف از تشکیل ستاد ملی میناب، ایجاد زنجیره ملی حمایت از میناب است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، وزیر میراث فرهنگی و رئیس ستاد ملی میناب در چهارمین نشست ستاد ملی شهدای میناب، در بندرعباس گفت: ما ایرانیان مدیون و مرهون مردم هرمزگان هستیم زیرا هرمزگانی‌ها پرچم کشور را در این جغرافیای مهم بر افراشته نگه داشتند.

سیدرضا صالحی امیری افزود: ستاد ملی میناب برای پذیرش مسئولیت وجدانی ما در برابر شهدای میناب است و همه وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولت عضو ستاد ملی میناب هستند.

وی گفت: تلاش می‌کنیم در بودجه سال آینده برای توسعه میناب بودجه ویژه در نظر گرفته شود.

صالحی امیری افزود: ستاد ملی در تهران پشتیبان برنامه‌های اجرایی برای توسعه میناب است و مسئولیت اجرایی بر عهده استان است، خون شهدای میناب امنیت ما را تضمین کردند و همه ما مدیون این شهدا هستیم.

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وی گفت: همه حقوق دان‌ها در پیگیری حقوقی خون شهدای میناب مشارکت کنند، همه استانداران و شهرداران، بانک‌ها و دستگاه برای توسعه میناب دعوت خواهند شد.

صالحی امیری افزود: باید میناب را شهری نمونه کنیم و آن را نماد توجه به شهدا کنیم و هویت میناب ملی و سپس جهانی شود،

وی گفت: چهره‌های فرهنگی و فرهیخته برجسته را باید شهروند افتخاری میناب کنیم تا موضوع شهدا فراموش نشود و موزه ملی میناب نیز در کاخ سعد آباد راه اندازی می‌شود.

صالحی امیری گفت: باید برای بازسازی روانی شهر میناب نیز برنامه ریزی کنیم.