همایش تجلیل از مدیران هیئات مذهبی، پیرغلامان و موکب‌داران آذربایجان‌غربی و آیین پاسداشت خدمت به ساحت اهل‌بیت (ع) و زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورادر ارومیه برگزارشد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پردیس دانشگاه ارومیه میزبان همایش تجلیل از مدیران هیئات مذهبی، پیرغلامان و موکب‌داران آذربایجان‌غربی و آیین پاسداشت سال‌ها خدمت عاشقانه به ساحت اهل‌بیت (ع) و زنده نگه‌داشتن فرهنگ عاشورا بود.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

در این همایش، تلاش‌ها و خدمات فعالان عرصه هیئات مذهبی، پیرغلامان و موکب‌داران که با عشق و ارادت، پرچم خدمت به فرهنگ حسینی را برافراشته نگه داشته‌اند، مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.