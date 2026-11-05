به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شرکت دانش‌بنیان به مدیریت دکتر مزدک رازی، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه، با درخشش در بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی، موفق به کسب رتبه سوم مشترک کشوری در بخش «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری ـ شرکت‌های رشدیافته» و دریافت لوح زرین این رویداد معتبر ملی شد.

این شرکت که پس از کسب رتبه نخست استانی و دریافت جایزه زرین مرحله استانی، به‌عنوان تنها نماینده آذربایجان غربی در حوزه فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری به مرحله نهایی جشنواره راه یافته بود، پس از طی مراحل ارزیابی تخصصی و رقابت با شرکت‌های فناور سراسر کشور، توانست در جمع برگزیدگان ملی قرار گیرد.

طرح ارائه‌شده از سوی این شرکت با عنوان «سکوی هوشمند یکپارچه برای تشخیص و درمان شخصی ناباروری با بهره‌گیری از تحلیل ژنتیکی پیشرفته، مدل‌سازی سلولی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین»، بر توسعه راهکارهای نوین در حوزه پزشکی دقیق و سلامت باروری متمرکز است. این فناوری با تلفیق داده‌های ژنتیکی و مولکولی، مدل‌سازی سلولی و هوش مصنوعی، با هدف افزایش دقت تشخیص، کاهش آزمون‌های غیرضروری و فراهم‌سازی زمینه درمان شخصی‌سازی‌شده ناباروری توسعه یافته است.

بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی، با هدف شناسایی و حمایت از کسب‌وکارهای فناورانه، توسعه تجاری‌سازی دانش و تقویت ارتباط میان شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران، آبان‌ماه ۱۴۰۵ در اصفهان برگزار شد. در این دوره نزدیک به هزار طرح فناورانه مطرح شد که پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۳۰ شرکت به مرحله نهایی راه یافتند.