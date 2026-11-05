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مدارس نوبت عصر شهرستان ایذه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان به دلیل فعالیت سامانه بارشی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام پنجشنبه فرمانداری ایذه، با توجه به بارش باران و احتمال قوت گرفتن این سامانه بارشی مدارس نوبت عصر شهرستان در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل شدند.
طبق اعلام این اطلاعیه مدارس مناطق عشایری و روستایی شهرستان ایذه نیز تعطیل است.
شهرستان ایذه در شمال شرق استان خوزستان و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده است؛ این شهرستان در فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی اهواز قرار دارد.