به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشارگفت: در پی اعلام یک مورد زورگیری ناموفق در خیابان گل‌افشان، مأموران کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد دو مرد هنگام رفتن یک دانش‌آموز به مدرسه، با تهدید سلاح سرد قصد سرقت تلفن همراه او را داشتند، اما با مداخله شهروندان ناکام ماندند و از محل گریختند.

سرهنگ افشار خاطر نشان کرد: مأموران پس از دریافت مشخصات ظاهری متهمان و اجرای طرح مهار، دقایقی بعد هر دو نفر را هنگام فرار شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی از آنان نیز چند قبضه سلاح سرد کشف شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت با تهدید سلاح سرد از شهروندان اعتراف کردند و تعدادی از مالباختگان نیز آنان را شناسایی کرده‌اند.

برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات پلیس برای بررسی سایر جرائم احتمالی و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.