به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در این آزمون سراسری، در مجموع ۱۰۱ هزار نفر در کشور برای ورود به حرفه وکالت به رقابت پرداختند که هزار و ۸۶۰ نفر از آنها مربوط به استان قزوین بود.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، پذیرفته‌شدگان آزمون پس از طی مراحل قانونی موضوع ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، وارد دوره کارآموزی خواهند شد.

این دوره شامل سه ماه آموزش مستقیم و ۱۲ ماه کارآموزی تحت نظارت وکیل سرپرست است.

کارآموزان در این مدت، بدون اخذ مجوز‌های قانونی، مجاز به حضور مستقل در محاکم و دفاع از موکلان نخواهند بود.

پس از پایان دوره ۱۲ ماهه کارآموزی، افراد واجد شرایط می‌توانند حداکثر در پنج پرونده در ماه اعلام وکالت کنند.

همچنین در کنار دوره کارآموزی، آزمون اختیاری در دو مرحله کتبی و شفاهی با محوریت مباحث تخصصی و حرفه‌ای برگزار می‌شود که هر مرحله حدود یک هفته به طول می‌انجامد و این آزمون‌ها هر سال در کانون وکلای دادگستری استان قزوین برگزار می‌شود.