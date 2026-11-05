به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سلمان مرادی گفت: ثبت این تعداد عمل جراحی چشم در بیمارستان ایرانمهر سراوان در مهرماه، رکورد تازه‌ای در ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی این مرکز به ثبت رساند، آماری که از انجام روزانه بیش از هشت عمل جراحی حکایت دارد.

رئیس بیمارستان ایرانمهر سراوان گفت: بررسی آمار عملکرد اتاق عمل نشان می‌دهد تعداد جراحی‌های چشم در یک سال گذشته ۱۰۹ مورد افزایش‌یافته که بیانگر رشد قابل‌توجه ارائه خدمات تخصصی چشم‌پزشکی در بیمارستان ایرانمهر سراوان است.