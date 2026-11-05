استاندار مازندران در پنجمین بازدید نظارتی از سالن ۵ هزار نفری کشتی جویبار، بابت تأخیر در تکمیل این طرح از مردم عذرخواهی کرد و از پیگیری جدی‌تر برای بهره‌برداری از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در پنجمین بازدید نظارتی از روند ساخت سالن ۵ هزار نفری کشتی جویبار، بابت تأخیر در تکمیل این طرح از مردم عذرخواهی کرد و بر ضرورت تسریع در اجرای آن تأکید کرد.

مهدی یونسی‌رستمی به همراه علی کشوری نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه جویبار، بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرمانده سپاه کربلا و محمد مدانلو فرماندار جویبار، از روند احداث این مجموعه ورزشی بازدید کرد.

استاندار مازندران در حاشیه این بازدید گفت: روند پیشرفت طرح تا حدودی رضایت‌بخش است، اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد و برای تکمیل هرچه سریع‌تر آن باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

یونسی‌رستمی با عذرخواهی از مردم بابت تأخیر در تکمیل سالن افزود: تلاش می‌کنیم با جدیت بیشتری روند اجرای طرح را دنبال کنیم تا این مجموعه هرچه زودتر در اختیار ورزشکاران، کشتی‌گیران و شهروندان قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و محدودیت منابع مالی، اعلام زمان دقیق افتتاح سالن را امکان‌پذیر ندانست و تأکید کرد: تکمیل این طرح با جدیت پیگیری می‌شود.

استاندار مازندران همچنین در بازدید از خانه تکواندو جویبار، با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران این شهرستان در رقابت‌های جهانی، از پیگیری تأمین بخشی از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مورد نیاز ورزشکاران خبر داد.

یونسی‌رستمی اعلام کرد: ۱۵ آذر بار دیگر برای بررسی روند پیشرفت و تکمیل سالن کشتی به جویبار سفر خواهد کرد.