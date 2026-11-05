نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، در این برنامه کتاب‌های مرتبط با هنر‌های نمایشی نقد و بررسی می‌شود.

مستند «از یخ تا آتش» ۱۶ تا ۱۸ آبان، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مجموعه محصول ۲۰۱۸ موضوع دما، گرمایش و سرمایش زمین را بررسی می‌کند.

رادیو سلامت «بازی‌نت» را شنبه تا چهارشنبه هر هفته، ساعت ۱۹:۳۰ پخش می‌کند.

تغذیه، ورزش، سلامت و اطلاعات عمومی از محور‌های این مسابقه است.

دختری یازده‌ساله که نابغه شیمی است، برای اثبات بی‌گناهی پدرش که متهم به قتل شده ، می‌کوشد.

این، داستان فیلم «فلاویا» محصول ۲۰۲۶ است که به زودی از شبکه نمایش پخش می‌شود.