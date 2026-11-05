دویست و چهل و نهمین اجتماع قرار مردم در میدان هم‌زمان با سالروز ۱۳ آبان و با حضور پررنگ دانش‌آموزان و نوجوانان در میدان امام خمینی (ره) اصفهان برگزار شد.

در دویست و چهل و نهمین اجتماع مردم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این اجتماع، مردم با حضور در میدان بر ایستادگی در برابر فشار‌ها و تهدید‌های خارجی تأکید کردند و ۱۳ آبان را فرصتی برای بازخوانی سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران دانستند.

یکی از جلوه‌های شاخص این مراسم، حضور دانش‌آموزان و نوجوانانی بود که با آغاز قرار چهارشنبه‌ها، بر مشارکت مستمر نسل جدید در تجمع‌های مردمی تأکید کردند.

حضور اقشار مختلف مردم در این اجتماع، بار دیگر بر اهمیت همبستگی و پایداری اجتماعی در برابر فشار‌های خارجی تأکید داشت.