سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران از بازداشت دو متهم به سرقت محتویات خودرو در شرق تهران و شهرستان پردیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ صادق ضرونی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت محتویات خودرو با استفاده از یک دستگاه پراید سفید، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی، خودروی موردنظر را در خیابان ۲۱۲ شرقی شناسایی و متوقف کردند. راننده خودرو نیز دستگیر و برای انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد.

سرهنگ ضرونیافزود: متهم در جریان تحقیقات به سرقت اعتراف کرد و اطلاعاتی درباره همدست خود و محل نگهداری اموال مسروقه در اختیار مأموران قرار داد. در ادامه و با هماهنگی قضایی، مأموران به مخفیگاه متهم دیگر در شهرستان پردیس مراجعه کردند و او را نیز دستگیر کردند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در این عملیات تعدادی از اموال مسروقه و ابزارآلات مورد استفاده در سرقت کشف شد. همچنین یکی از مالباختگان با ارائه تصاویر مربوط به سرقت، متهم و اموال متعلق به خود را شناسایی کرد.

ضرونی در پایان گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قضایی به دادسرا معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر سرقت‌های احتمالی ادامه دارد.