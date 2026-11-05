در راستای اجرای برنامه ملی رتبه‌بندی امنیت سایبری خدمات‌دهندگان فضای مجازی، ارزیابی امنیت سایبری دانشگاه‌های کشور نیز آغاز شده است؛ اقدامی که با هدف ارتقای سطح امنیت زیرساخت‌های علمی و صیانت از اطلاعات و داده‌های دانشگاهی در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، برنامه ملی رتبه‌بندی امنیت سایبری که با هدف سنجش و ارتقای وضعیت امنیتی خدمات‌دهندگان فضای مجازی در حال اجراست، اکنون دانشگاه‌های کشور را نیز در بر گرفته است.

این اقدام با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت سایر نهادهای مرتبط دنبال می‌شود و هدف آن، ارزیابی وضعیت امنیت سایبری دانشگاه‌ها، تقویت حفاظت از زیرساخت‌های علمی و افزایش ضریب اطمینان در نگهداری و تبادل اطلاعات دانشگاهی است.

ورود دانشگاه‌ها به این چرخه ارزیابی، گامی در جهت توجه بیشتر به امنیت اطلاعات و زیرساخت‌های دیجیتال مراکز علمی کشور به شمار می‌رود.

(گزارش فاطمه کربلایی)