به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان گفت: سرانه فضای آموزشی استان درحال حاضر ۷/۵۹ مترمربع به ازای هر دانش آموز است که این میزان در کشور ۵/۵۹ مترمربع است.

علی دقیق با اشاره به اینکه گیلان ششمین استان در زمینه تامین فضا‌های آموزشی است افزود: توسعه و ساماندهی مدارس در مناطق آموزشی گیلان با تأکید بر اولویت‌های تعیین‌شده و با همراهی مسئولان دنبال می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر، سرانه‌ی فضای آموزشی تمامی مناطق آموزشی گیلان بالاتر از میانگین کشوری است.