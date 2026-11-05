حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، احمد کرمی، استاندار ایلام، در پیامی مشترک و همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان، از حضور پرشور و حماسی مردم ایلام در راهپیمایی ۱۳ آبان قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در پیام مشترک امام جمعه و استاندار ایلام آمده است: ۱۳ آبان امسال جلوه‌ای دیگر از شکوه، عظمت و هوشمندی مردمان همیشه بیدار خطه حماسه و رزم ایلام قهرمان بود. مردمانی که در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی خالق حماسه‌های بی‌بدیل بوده‌اند، امروز در سیزدهمین روز از آبان‌ماه ۱۴۰۵ با همان پرچم آزادی و نسلی دیگر از این خاک پاک، با حضوری باشکوه و آگاهانه، تابلویی بی‌بدیل از بیداری جوانان و نوجوانان را به تصویر کشیدند و جلوه‌های بی‌نظیری از روحیه استکبارستیزی را به نمایش گذاشتند و عزم راسخ خود را در ادامه مبارزه با آمریکا و نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی اعلام کردند.

حضور معنادار طیف عظیمی از جوانان مؤمن و انقلابی استان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان بیانگر عمق شناخت نسل جدید از مسائل مختلف دنیای امروز است؛ این نسل هوشیار امروز با لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان دادند که در راه مبارزه با مستکبران عالم خصوصاً آمریکا و اسرائیل کودک‌کش در صف اول جهاد ایستاده‌اند.

آری، پیام روشن راهپیمایی و اجتماعات مردمی ۱۳ آبان گویای این حقیقت است که نسل امروز همانند نسل‌های اول و دوم انقلاب حتی پرشورتر و با عقلانیت انقلابی برگرفته از آموزه‌های امامین انقلاب، آمریکا را شیطان بزرگ می‌دانند و با عزمی راسخ و استوار در مقابل تمامی زورگویان عالم خواهند ایستاد.

در پایان این پیام با تقدیر و تشکر از حضور یکایک مردم شریف و آگاه استان ایلام بویژه جوانان و نوجوانان برومند و فهیم این خطه از تمامی گروه‌های مردمی، نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی، خبرنگاران و اصحاب محترم رسانه، دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و فرهنگیان، عشایر، بسیجیان، نیرو‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و به‌طور کلی تمامی اقشار مختلف مردم همیشه در صحنه که در این حماسه بزرگ انقلابی و مردمی نقش‌آفرینی کردند، تقدیر و تشکر شده و توفیق روزافزون همگان از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام نیز در بیانیه خود آورده است: مردم آگاه، بصیر و لحظه‌شناس استان ایلام امروز با خلق حماسه‌ای تماشایی و غرورآفرین در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی بار دیگر نشان دادند که بر عهد صادق خود با امامین انقلاب اسلامی همچنان استوار مانده و میدان دفاع از ارزش‌های ملی و مذهبی خود را هرگز خالی نخواهند کرد.

این حضور حماسی مکمل مجاهدت‌های رزمندگان دلیر جبهه مقاومت در برابر استکبار جهانی بود و پیام ایستادگی این ملت بزرگ، ریشه‌دار و همیشه در صحنه را بار دیگر به سرتاسر جهان مخابره کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد و نام قائد شهید امت و شهدای گران‌قدر به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و به پاس این حضور آگاهانه و دشمن‌شکر از آحاد مردم و اقشار مختلفی که در خلق این حماسه بزرگ سهیم بودند صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و نصرت الهی برای جبهه اسلام را از خداوند متعال مسئلت می‌نماید.

هر دو بیانیه، حضور حماسی مردم ایلام در ۱۳ آبان را نمایشی از بیداری نسل جدید، استکبارستیزی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانسته‌اند.