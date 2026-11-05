دادستان تهران گفت: با حمایت و پیگیری این دادستانی، مشکل کارت بازرگانی شرکت زامیاد که به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی در مهلت مقرر غیرفعال شده بود، موقتا فعال و دسترسی‌های آن شرکت به سامانه جامع تجارت تا ایفای تعهدات سررسید شده مجددا برقرار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی با اشاره به سیاست‌های قوه قضائیه و سند تحول قضایی درباره حمایت از اقتصاد مقاومتی و تولید ملی گفت: در پی درخواست شرکت زامیاد از دادستانی تهران در خصوص رفع مشکل غیرفعال شدن کارت بازرگانی آن شرکت، موضوع با برگزاری جلساتی با دعوت از نمایندگان سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد با توجه به عدم امکان ایفای تعهدات ارزی آن شرکت در مهلت مقرر به دلیل وقوع شرایط جنگی و تأخیر در ارسال محموله‌های صادراتی، کارت بازرگانی آن شرکت به منظور جلوگیری از اختلال در روند تولید و تسریع در ایفای تعهدات ارزی، موقتاً فعال و دسترسی مجدد به سامانه جامع تجارت برقرار شود.

دادستان تهران افزود: تمدید مهلت ایفای تعهدات گذشته شرکت زامیاد به قصد حمایت از تولید و فراهم کردن موجبات انجام تعهدات ارزی انجام گرفته است و به معنای افزایش مهلت رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی آن شرکت نیست و این امر تابع ضوابط قانونی خواهد بود.

صالحی گفت: دادستانی تهران به موازات کمک به تولید و جلوگیری از توقف خطوط، پیگیری و نظارت لازم را برای حصول اطمینان از رفع تعهدات ارزی شرکت مزبور در چارچوب ضوابط و رویه‌های قانونی معمول می‌دارد.

شرکت زامیاد از شرکت‌های وابسته به گروه خودروسازی سایپا است که در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با هدف تأمین اقلام و قطعات خطوط تولید، اقدام به صادرات ۵۰ هزار تن کنسانتره سنگ آهن در مقابل واردات ارز مورد نیاز کرده بود، اما انجام تشریفات گمرکی و حرکت کشتی حامل محموله‌های صادراتی با توجه به وقوع جنگ رمضان با تأخیر مواجه شد و به دنبال آن با توجه به سررسید مهلت تعهدات ارزی، کارت بازرگانی شرکت غیرفعال و دسترسی آن به سامانه جامع تجارت قطع شده بود.

در حال حاضر با پیگیری دادستانی تهران و رفع مشکل کارت بازرگانی به مدت سه ماه، صادرات و واردات آن شرکت از سر گرفته شده و امکان تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید فراهم شده است.