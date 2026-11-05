حوزه علمیه المهدی(عج) رامسر که در حوادث دی‌ماه گذشته دچار آتش‌سوزی و خسارت گسترده شده بود، با مشارکت خیران و همراهی مسئولان بازسازی شد و بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حوزه علمیه المهدی (عج) رامسر که در حوادث و آشوب‌های ۱۸ دی‌ماه دی‌ماه گذشته دچار آتش‌سوزی و خسارت گسترده شده بود، با مشارکت خیران و همراهی مسئولان بازسازی شد و شامگاه با ۱۳ آبان و روز مازندران، با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان به چرخه فعالیت بازگشت.

این حوزه علمیه که فعالیت خود را از سال ۱۳۶۲ آغاز کرده است، در جریان حوادث یادشده حدود ۸۰ درصد آسیب دید. پس از آن، بازسازی نمازخانه، حجره‌ها و بخش‌های آموزشی با هدف بهسازی و ارتقای امکانات در دستور کار قرار گرفت.

آیت‌الله لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در این مراسم با اشاره به خسارت‌های واردشده به حوزه علمیه المهدی (عج)، مصلی جوادالائمه (ع)، دادگستری، کلانتری و بنیاد مسکن رامسر گفت: حوادث تلخ گاهی زمینه آشکار شدن حقیقت‌ها و شناخت افراد را فراهم می‌کند و تفاوت میان دلسوزان و کسانی که در مسیر تخریب و آشوب حرکت می‌کنند، روشن‌تر می‌شود.

وی با قدردانی از خیر نیک‌اندیش نیک‌نهاد برای مشارکت در بازسازی این مجموعه، بر ضرورت بررسی دقیق ابعاد حوادث و پرهیز از ساده‌انگاری در مواجهه با آنها تأکید کرد و خواستار توجه جدی دستگاه‌های مسئول به پیگیری قضایی عوامل تخریب شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با تأکید بر نقش دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و روحانیت در ارتباط مؤثر با مردم، گفت: باید پیش از هر چیز کاستی‌های عملکرد خود را ببینیم و برای اصلاح آنها اقدام کنیم. توجه به نقش مردم در اداره امور مساجد و تقویت مشارکت عمومی نیز ضروری است.

حجت‌الاسلام محمود علیخانی امام جمعه رامسر نیز با اشاره به آسیب دیدن حدود ۸۰ درصد بخش‌های حوزه علمیه المهدی (عج) گفت: با وجود سوختگی برخی کلاس‌ها، فعالیت آموزشی حوزه متوقف نشد و استادان، معاونان و مجموعه حوزوی اجازه ندادند چراغ تعلیم و تربیت دینی خاموش شود.

وی افزود: در دیدار با خیر نیک‌اندیش نیک‌نهاد، بازسازی این محدوده و نمازخانه را پذیرفت و این همراهی نقش مهمی در بازگشت حوزه به چرخه فعالیت داشت.

امام جمعه رامسر با قدردانی از خیران و مسئولان استانی و شهرستانی گفت: استقبال بیشتر طلاب برای ورود به حوزه در سال تحصیلی جاری نشان داد تلاش برای متوقف کردن فعالیت علمی و حوزوی به نتیجه نرسیده است.

مسلم قبادیان فرماندار رامسر نیز خیران را از سرمایه‌های ارزشمند شهرستان دانست و گفت: حدود ۷۰ درصد مدارس رامسر با مشارکت خیران ساخته شده است که نشان‌دهنده روحیه نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم این منطقه است.

وی با اشاره به همراهی مردم در عرصه‌های مختلف، مشارکت عمومی را در عبور از مشکلات و بازسازی خسارات مهم دانست.

نیک‌نهاد، خیر نیک‌اندیش و مسئول بازسازی نمازخانه حوزه علمیه المهدی (عج)، نیز گفت: پس از حضور در محل حادثه و مشاهده حجم خسارات، با وجود دشواری‌های بازسازی، پذیرفت این بخش و نمازخانه را بازسازی کند.

وی افزود: همراهی در این مسیر را وظیفه خود می‌دانم و معتقدم هر مسلمانی باید در حد توان برای ارزش‌های دینی و خدمت به جامعه تلاش کند و برای انجام این تکلیف نباید انتظار تقدیر و تشکر داشته باشد.

در پایان این مراسم از خیران، مسئولان، مجموعه‌های اجرایی و رسانه‌های مشارکت‌کننده در بازسازی و بازگشایی حوزه علمیه المهدی (عج) رامسر تجلیل شد.